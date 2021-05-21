لأول مرة بمصر.. تقنية جديدة لعلاج أورام الرحم بالمنوفية

لأول مرة بمصر: تقنية جديدة لعلاج أورام الرحم بإستخدام جهاز العلاج الإشعاعي عن قرب Brachytherapy بمستشفيات جامعة المنوفية

قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إن مستشفى علاج الأورام بجامعة المنوفية قامت بعمل جلسات علاج لـ١٤ حالة منها حالات من خارج محافظة المنوفية من طنطا والزقازيق والمنصورة والإسماعيلية، بعد مرور شهرين على بدء العمل بوحدة العلاج الإشعاعى عن قرب (Brachytherapy).

وأوضح الدكتور محمد أبو الفتوح أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب المنوفية أن ثمرة العمل الجاد والدؤوب المتواصل من الفريق الطبي بوحدة العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة قد توج بعلاج حالة من أصعب الحالات لسيدة تبلغ من العمر ٧٨ سنة و كانت تعاني من ورم بالرحم تم علاجه جراحيًا وتلقي علاج إشعاعي خارجي في سنة ٢٠١١، ثم حدث إرتداد للورم في سنة ٢٠١٨ وتم علاجه بجلسات إشعاعي داخلي عن قرب، ومنذ شهرين حدث إرتداد للورم مرة أخرى ولا يمكن إستئصاله جراحيًا وعند محاولة علاجه بالطريقة التقليدية للعلاج الإشعاعي الداخلي عن قرب باستخدام مجس أسطواني كانت التغطية سيئة.

وأضاف أنه تم التغلب على هذه المشكلة ب علاج السيدة ولأول مرة بمصر باستخدام مجس خلفي مع زرع ٤ أبر خلالية (interstitial needles and ring applicator) وتغطية الورم بنسة ١٠٠% مع العلم بوجود صعوبة كبيرة لسابق علاج المريضة ووجود قصر وضيق فى قناة المهبل وكذلك مراعاة الجرعات الإشعاعية السابقة.