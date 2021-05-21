الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم معونة إنسانية لغزة

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم معونة إنسانية لقطاع غزة، وذلك بالعمل مع الأمم المتحدة، مشيدًا فى الوقت ذاته بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 

وقال بايدن، في كلمة مساء يوم الخميس، "تحدثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومصر أبلغتنا بموعد وقف إطلاق النار في غزة". 

وأضاف بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في التصدي لصواريخ حماس.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت"، مساء الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.

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