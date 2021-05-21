«هدية أهالى الإسكندرية».. شاطئ المندرة المجانى يستقبل رواده خلال ساعات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تنفيذ إعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة، وذلك تلبية لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن يكون لمواطني الإسكندرية شاطئ مجاني، بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئ بمواجهة ٢٣٠ مترًا وهو يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتى منطقة بحري.

ويتضمن هذا الشاطئ 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول ٢٥ مترًا وعرض ١٥ مترًا، كما يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات، ونقطة طبية ومكتب إدارة و٢ دورة مياه وغرف خلع الملابس.

ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.

وتأمل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في نجاح تطبيق هذه التجربة تمهيدا لتكرارها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بكامل طاقتها لفتح الشواطئ، حيث اجتمع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمستأجرى الشواطئ وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وأصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية قد تصل إلى فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ.

وأوضح أن مواعيد فتح الشواطئ بداية من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، لافتًا إلى أن مواعيد نزول المياه من السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وتابع أنه يتم توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية، والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

FB_IMG_1621549457882

FB_IMG_1621549459785

FB_IMG_1621549462244