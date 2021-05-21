المغرب: 7267341 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 7 ملايين و267 ألفا و431 شخصًا حتى اليوم.



وأفاد بيان للصحة المغربية أن 237 ألفا و749 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أفادت الصحة المغربية بأن 74386 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و748 ألفا و289 شخصًا.



يذكر أن المغرب قد تسلم 13 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس.



وكانت قررت وزارة الصحة المغربية توسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 سنة.



وطالبت الوزارة، كافة المواطنين من الفئات العمرية المعلن عنها بالتوجه إلى مراكز التلقيح بهدف تحقيق المناعة الجماعية، من خلال الوسائل التى وفرتها الوزارة.



وشددت على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.