بايدن: سنواصل دعم القبة الحديدية لصد صواريخ حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في صد صواريخ حماس.

وأضاف بايدن، في كلمة مساء يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة بشأن الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سيبدأ خلال أقل من ساعتين.

وأشاد في كلمته بالجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت"، مساء الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.