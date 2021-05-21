تموين البحيرة: تسليم ٢٣٥ الف طن قمح محلى للصوامع

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ..... استلام إجمالى235248.613 طن قمح محلي

صرح المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن أن إجمالي توريد القمح بلغ 235248.613 طن الجمعة 20 مايو 2021 بالشؤن والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكدًا انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة.



ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لأستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.



وتم استلام 8023.679 طن قمح حتي نهاية عمل يوم الجمعة 20 مايو 2021 قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 216257.863 طن قمح محلي تحت إشراف المهندس حسين الدسونسي مدير قسم صيانة الحبوب بالمديرية.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 405 آلاف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و 6 صوامع مطورة.

ويتابع الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على إنتاجية الفدان.

سعر توريد القمح

وسعر توريد القمح المحلي هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للأردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجة المزارعين خلال عملية التوريد.



ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

والطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومي للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدي 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014 .

مواعيد استلام الأقماح

وتفتح نقاط استلام الأقماح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين المزارعين، كما أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح وأنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام.