الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إلغاء منتدى أمنى كبير فى سنغافورة بسبب كوفيد-19

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

 أعلن منظمون إلغاء منتدى أمني كبير كان من المقرر عقده الشهر المقبل في سنغافورة بسبب جائحة فيروس كورونا.


وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أنه كان من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في تجمع يعقد يومي 4 و5 يونيو والمعروف باسم حوار شانجريلا، الذي يرعاه سنويًا المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهو مركز أبحاث البريطاني. وكان من الممكن أن يكون أول حضور لزعيم ياباني منذ سبع سنوات.


وكان من المتوقع أن يكون المنتدى مناسبة لسوجا للترويج لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرية والمنفتحة، وهي رؤية تسعى إليها اليابان والولايات المتحدة حيث تزيد الصين من نفوذها البحري في المنطقة.


وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بيان: "لسوء الحظ ، تدهور الوضع العالمي لـ كوفيد-19 مؤخرا ، ويرجع ذلك جزئيً إلى ظهور أنواع جديدة من السلالات المعدية".

 

 أعلنت وزارة الصحة السنغافورية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 61 ألفًا و730 حالة بعد تسجيل 41 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة تضمنت 14 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم والبقية من المجتمع المدني.


وأشارت إلى أنه لم تُسجل حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة.


إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونًا و914 ألفًا و739 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفًا و982 حالة.

سنغافورة كوفيد-19 جائحة كورونا اصابات كورونا حول العالم

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