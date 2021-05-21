الجمعة 21 مايو 2021
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عالم

القوات المسلحة العراقية: مقتل قياديين بداعش يشغلان مناصب هامة فى ديالى

القوات المسلحةالعراقية
القوات المسلحةالعراقية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، مساء الخميس، عن مقتل قياديين بداعش "يشغلان مناصب هامة" في محافظة ديالي.


وقال رسول - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبسواعد رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان انطلقت اليوم الخميس، عمليةٍ نوعية استندت على جهد استخباري وفق أسلوب متطور، حيث تمكنت القوات وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية من قتل قياديين اثنين يشغلان مناصب هامة في عصابات داعـش الإرهابية ضمن محافظة ديالي قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر السابقة".


وأشار إلى أن العملية استندت على معلومات دقيقة ومراقبة نوعية استمرت لأشهر، حيث انتهز رجال جهاز مكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيين اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما واتصالاتهما.


أعلنت وزارة الدفاع العراقية ضبط ورشة خاصة بالتفخيخ تابعة لتنظيم "داعش" في جنوب بغداد والعثور بداخلها عن متفجرات وأسلحة مختلفة.

 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الاستخبارات العسكرية قدمت معلومات دقيقة أشارت إلى مكان تواجد إحدى الورش الخاصة بالتفخيخ والتابعة لما تسمى بـ (ولاية الجنوب)، وتم التوجه نحو الهدف والقيام بمداهمة الورشة الواقعة في الرضوانية جنوبي بغداد.

 

وأشارت الى أنه تم ضبط ١١٥٠ جهاز تفجير، وعشرات من قذائف الهاون وصواريخ RBG، وبنادق ودروع ومواد للحام، موضحة أنه تم رفع المواد والتعامل معها وفق المعمول به.

القوات المسلحة القوات المسلحة العراقية ديالي داعش عمليات إرهابية

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