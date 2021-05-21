بايدن يشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال "بايدن" في كلمة مساء يوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سيبدأ خلال أقل من ساعتين.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة بشأن الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي بأنه أكد لنتنياهو أن واشنطن ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت"، مساء الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.