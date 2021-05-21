الطفولة والأمومة يهنئ وزيرة الصحة على اختيارها رئيسًا لوزراء الصحة العرب

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التهنئة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاختيارها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة مدتها عامان.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها وفخرها بتولي زايد هذا المنصب الرفيع والذي يأتي تكليلاً لجهودها ومسعاها الحميدة وانجازاتها في المجال الصحي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة إلى أن انتخابها لفترة ثانية على التوالي يؤكد أنها كانت فترة رئاسية متميزة فضلًا عن جهودها الحثيثة والداعمة خلال تلك الفترة.

وأضافت أن هذا يعكس دور مصر الهام والمحوري في المنطقة ومساندتها لكافة الدول خلال جائحة كورونا، تحت مظلة القيادة الحكيمة الواثقة والداعمة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أعلن انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامان، لتصبح مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي لدورتين على التوالي.

وجاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي.

وأوضح "مجاهد" أن انتخاب زايد رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تمت الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.