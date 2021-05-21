الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم لاعبى الكاراتيه بعد حصولهم على مراكز متقدمة بالجمهورية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

كرّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من لاعبى الكاراتيه المتميزين بالمحافظة بعد حصولهم على مراكز متقدمة في عدد من البطولات والمسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية والمجالات المختلفة، بحضور  خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح. 

ومنح محافظ مطروح شهادات تقدير للاعبي الكاراتيه؛ تحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد والتميز من أجل إعلاء اسم المحافظة في المحافل الرياضية، مع تاكيد دعم وتشجيع جميع الموهوبين والمتميزين بالمحافظة في كافة الألعاب الرياضية والمجالات المختلفة. 

وكرم المحافظ كلا من اللاعبة نور عبد القادر مصطفى لحصولها على المركز الأول أشبال في مسابقة كوميته فردى بنات في بطولة الجمهورية المفتوحة للرانك  المصرى، واللاعب أحمد هشام نبيل لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في لعبة الكوميته فردى  في  بطولة الجمهورية المفتوحة للرانك المصرى، واللاعب عبد الله محمد خميس لحصولة على المركز الأول قظرات فائقة. 

كما كرم محافظ مطروح اللاعبة سهيلة محمد عبد العزيز  لحصولها على المركز الثانى كاتا فردى بنات، واللاعبة أروى محمد إبراهيم لحصولها على المركز الثانى كاتا فردى بنات، واللاعب ياسين السيد خميس لحصوله على المركز الأول كاتا فردى بنين، واللاعب أحمد محمد إبراهيم لحصوله على المركز الثالث كاتا فردى بنين. 


وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قام في أبريل 2021 بزيارة ميدانية لمدينة سيوة.

وقام  محافظ مطروح  بتكريم نادى الواحة الرياضي بسيوة بعد صعوده للقسم الثالث، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفائزين في بعض الألعاب الرياضية، مؤكدا على تقديم كل الدعم للنادى للوصول الى الدورى الممتاز، كما شهد مباراة لكرة القدم، وعروض رياضية وفنية لمواهب ذوى القدرات والهمم من طلائع وشباب الواحة. 

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