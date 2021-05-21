الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

مقاطعة «فيسبوك».. حملة مصرية لإغلاق التطبيق دعمًا لفلسطين

فيسبوك
فيسبوك

قبل ساعات قليلة، أعلن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مقاطعة تطبيق "فيسبوك"، لمدة 24 ساعة، بداية من الساعة 12 صباحًا، الموافق 21 مايو، وهي عبارة عن حملة تهدف لإغلاق تطبيقات (فيسبوك – ماسينجر – إنستجرام)، من أجل مناصرة القضية الفلسطينية.

وتهدف الحملة أيضًا لمعاقبة المسؤولين عن "فيسبوك" بعد حظر حساباتهم الشخصية، اعتراضًا على ما ينشرونه من دعم للقضية الفلسطينية، فقد بدأت المواجهة منذ أيام عدة، حين اجتمع رواد "السوشال ميديا" على تقييم التطبيق الإلكتروني بأقل درجاته، ما سبب العديد من الخسائر المالية لدى الشركة المسؤولة.

الخسارة الكبيرة ظهرت حين امتنع أيضًا أصحاب الشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كامل على إعلانات فيسبوك، من استكمال عملهم، وقرروا الاشتراك في حملة المقاطعة، ابتداءً من اليوم، ليوقفوا جميع الإعلانات الممولة التي فعلوها من قبل، ردًا على السياسات الموجهة من قبل مديري التطبيق.

واستطاعت تلك الحملات المعارضة خفض تقييم الموقع إلى 1.6 من 5 نجمات على متجر شركة "أبل" و2.5 من 5 نجمات على متجر "جوجل" بعد أن كاد يقترب من التقييم الإيجابي الكامل قبل انطلاق الحملة، في حين أن عدد المصريين المستخدمين لتطبيق لفيسبوك، بلغ أكثر من 44 مليون مستخدم، معظمهم من الشباب.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرارات وقف الضرب في غزة، التي أعلن عنها الرئيس عبد السيسي، اليوم، بعد اتصالات مباشرة مع الرئيس الأمريكي، أسفرت عن أهمية القضية الفلسطينية في رد حقهم، ووقف الحرب نهائيًا.

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