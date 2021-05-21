الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: 450 مليون جنيه لاستكمال أعمال إنشاء جامعة الجلالة بالسويس

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن توجيه 450 مليون جنيه لاستكمال مشروع إنشاء جامعة الجلالة بمحافظة السويس، واستكمال إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس بتكلفة 70 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.
 

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس شملت أيضًا شراء آلات ومعدات تجهيز للكليات القائمة بجامعة السويس بتكلفة 50 مليون جنيه، استكمال المرحلة التمهيدية لمرافق كلية الطب بجامعة السويس بتكلفة 31 مليون جنيه، إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم بجامعة السويس بتكلفة 30 مليون جنيه.


وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد الكليات بجامعة السويس يبلغ 12 كلية تمثل 2.3% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المقيدين 13.5 ألف طالب منهم 57% إناث، فيما يبلغ إجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 639 عضو بمتوسط 21 طالب لكل عضو هيئة تدريس.


يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس يصل إلى  163 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 2019/2020، وتمثل 6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.
 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة  10,16 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 64,7%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,86 مليار جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع  قناة السويس 1,08 مليار جنيه بنسبة 6,9%، إلى جانب توجيه 820 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 5,2%، علاوة على توجيه 546,56 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 3,5%، ، بالإضافة إلى توجيه  1,25 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,9%.

التخطيط مشروعات السويس جامعة الجلالة الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار على غزة