التخطيط: 450 مليون جنيه لاستكمال أعمال إنشاء جامعة الجلالة بالسويس

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن توجيه 450 مليون جنيه لاستكمال مشروع إنشاء جامعة الجلالة بمحافظة السويس، واستكمال إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس بتكلفة 70 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس شملت أيضًا شراء آلات ومعدات تجهيز للكليات القائمة بجامعة السويس بتكلفة 50 مليون جنيه، استكمال المرحلة التمهيدية لمرافق كلية الطب بجامعة السويس بتكلفة 31 مليون جنيه، إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم بجامعة السويس بتكلفة 30 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد الكليات بجامعة السويس يبلغ 12 كلية تمثل 2.3% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المقيدين 13.5 ألف طالب منهم 57% إناث، فيما يبلغ إجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 639 عضو بمتوسط 21 طالب لكل عضو هيئة تدريس.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس يصل إلى 163 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 2019/2020، وتمثل 6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,16 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 64,7%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,86 مليار جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع قناة السويس 1,08 مليار جنيه بنسبة 6,9%، إلى جانب توجيه 820 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 5,2%، علاوة على توجيه 546,56 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 3,5%، ، بالإضافة إلى توجيه 1,25 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,9%.