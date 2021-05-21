حزب المؤتمر: مصر لعبت دورا محوريا فى حقن دماء الأبرياء بغزة

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن نجاح جهود الوساطة المصرية في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف إطلاق النار من الجانبين فجر اليوم إنما تؤكد أن الدولة المصرية حاضرة ورائدة ومؤثرة في محيطها الإقليمي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الحزب أن محورية الدور المصري وصدق مساعيه أدى إلى حقن دماء الأبرياء والمدنيين، وستستكمل مصر دورها الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بتنفيذ مبادرة الرئيس بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار ودخول الشركات المصرية لإعادة إعمار غزة.

وأشار الربان عمر المختار إلى أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن وسكرتير عام الأمم المتحدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط إنما يعبر عن تقدير واحترام دولي للدور المصري المحوري.

يذكر أنه برعاية مصرية تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل و متزامن في قطاع غزه اعتبارا من سعت ٠٢٠٠ يوم ٢١ / ٥ بتوقيت فلسطين و ستقوم القاهره بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ و الإتفاق علي الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ علي إستقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وأعلنت كل من إسرائيل وحركة "حماس"، الموافقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل "وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين، ومن دون أية شروط".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، أن الكابينت "التأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين".

كما أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد"، الموافقة رسميا على المقترح المصري، وأكد مسؤول في "حماس" لوكالة "رويترز" بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الثانية من صباح الجمعة.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة