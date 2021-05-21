«التخطيط»: 227 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول بمدارس الغربية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 227.3 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بقرى محافظة الغربية، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى بتكلفة 118 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية تشمل أيضًا استكمال برنامج تطوير التعليم الفنى بتكلفة 53.5 مليون جنيه، وتنمية وتطوير المرحلة الابتدائية بتكلفة 29.2 مليون جنيه، وتنمية وتطوير المرحلة الإعدادية بتكلفة 28 مليون جنيه.



أشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد الطلاب لكل معلم بمحافظة الغربية يبلغ 21.4 طالب، ويبلغ عدد المدارس 2449 مدرسة تضم 23995 فصل دراسى ويقدر متوسط عدد الطلاب فى الفصل 48.6 طالب ويسجل معدل الأمية 20.8%.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 22,2% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9,1%، إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 18بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9,8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.