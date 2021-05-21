الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الزهيرى»: ندعم شركات المقاولات للمشاركة فى إعمار غزة

الاتحاد المصرى للتامين
الاتحاد المصرى للتامين

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الهدف من الإعلان عن استعداد الاتحاد المصري للتأمين من أجل التغطية التأمينية لشركات المقاولات التي ستشارك في مبادرة إعمار غزة هو تشجيع الشركات على المشاركة وخلق فرص للتعاون بين القطاع التأميني وقطاع المقاولات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاتحاد يستهدف العمل على توفير المنتجات التامينية لشركات المقاولات في إطار دعم هذا القطاع الحيوي الفعال.

وأكد "الزهيري"، أن مبادرة إعمار غزة تكشف حجم مصر في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن جميع شركات التأمين المصرية ستعمل على دعم شركات المقاولات من خلال التغطية التأمينية اللازمة لمشروع إعادة إعمار غزة لما له من جانب إنساني على أعلى مستوى.

وأوضح الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين دائما ما يعمل على تشجيع الشركات المصرية للمشاركة في المبادرات القومية التي تطلقها الدولة في إطار حرصه على تنمية الاقتصاد القومي.

 

وقال رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه مستعد لتغطية شركات المقاولات المساهمة في إعمار غزة، لافتًا إلى أن شركات التأمين المصرية سوف تقدم اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة لصالح شركات المقاولات المصرية.


وأشاد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بمبادرة مصر لدعم إعادة الاعمار بقطاع غــزة جــراء الأحداث الأخيرة بمبلغ (500 مليون دولار) ويؤكد الاتحاد المصرى للتأمين  على جاهزية شركات التأمين المصرية لتوفير كافة التغطيات التأمينية المطلوبة  لعمليات  إعادة الإعمار ومساندة كافة شركات المقاولات المصرية التي ستقوم بتنقيذ هذا المشروع الإنساني الهام.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، للتأمين في بيان له، أن شركات التأمين المصرية سوف تقدم اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة  لصالح شركات المقاولات المصرية المشاركة فى عملية إعمار قطاع غزة، بما يساهم فى انجاح هذا المشروع.

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