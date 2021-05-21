الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد وزير الخارجية يلتقى ممثلى الشركات الكورية الجنوبية فى مصر

لقاء السفير طارق
لقاء السفير طارق الوسيمي بالشركات الكوريه الجنوبيه

عقد القطاع الآسيوي بوزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، اجتماعًا برئاسة السفير طارق الوسيمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير الكوري بالقاهرة، ضم عددًا من الوزارات المصرية الممثلة في وزارة النقل والإسكان والموارد المائية والصحة، وعددًا من الشركات الكورية المستثمرة في مصر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوزارات المصرية قدمت عرضًا حول المشروعات المطروحة للاستثمار في الفترة القادمة مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.

من جانبها، أبدت الشركات الكورية اهتماما بالتعاون في المجالات السابق ذكرها وتحديدا في مجالات تحلية المياه، والاستثمار في محور قناة السويس، والسكك الحديدية والمدن الذكية، وطلبوا دورية التنسيق في ضوء رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، كما سيقوم السفير الكوري بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث زيادة الاستثمارات الكورية بها.

كما تم الاتفاق على عقد ندوة افتراضية تضم الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في مصر والوزارات المصرية المعنية، بجانب جمعية رجال الأعمال المصرية لعرض المزيد من سبل التعاون في شتى المجالات، ولبحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.

 

السفير المصري يلتقي المتحدثة الرسمية للحزب الديمقراطي الحاكم الكوري 

والتقي الدكتور حازم فهمي، سفير  مصر بكوريا الجنوبية، مع النائبة البرلمانية الدكتورة صان وو كانج، المتحدثة الرسمية باسم الحزب الديمقراطي الحاكم ونائبة زعيم الأغلبية بالبرلمان الكوري، أمس بمكتبها بمقر البرلمان بالعاصمة سول، حيث تم تناول أهم المستجدات علي الساحة السياسية لكل من مصر وكوريا الجنوبية وآفاق تطوير التعاون بين كل من البرلمان الكوري والبرلمان المصري بمجلسيه، في ضوء حداثة الانتخابات البرلمانية لدي كلا البلدين.

وأبدت الدكتورة كانج استعدادها للمساهمة في تشكيل والانضمام للجمعية البرلمانية للصداقة الكورية المصرية بالبرلمان الكوري تمهيدا للقيام بزيارة للبرلمان المصري فور تحسن الأوضاع الدولية الناجمة عن جائحة كورونا، موضحة أن البرلمان الكوري بصدد تناول مسألة إنشاء جمعيات الصداقة مع الدول المختلفة، وذلك بعد أن تعطلت تلك الإجراءات بعض الشيء في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

وأبرز السفير حازم فهمي أهمية اللجان البرلمانية التي تشارك فيها النائبة الكورية كانج في توطيد علاقات التعاون بين البرلمانين الكوري والمصري وتبادل الخبرات التشريعية في مجالات عمل تلك اللجان.

مصر وزارة الخارجية كوريا الجنوبية سول القاهرة

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