الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لإجراء أعمال الصيانة.. انقطاع الكهرباء عن مركز اسنا الأحد المقبل

الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسنا

أعلنت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي على مستوى المراكز بأكمله يوم الأحد المقبل الموافق  ٢٣ مايو ٢٠٢١، وذلك نظرًا لإجراء أعمال الصيانة الرئيسية.

 

ويبدأ انقطاع التيار الكهربائي بدءًا من الساعه 7 صباحًا، وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة الرئيسية.

 

ويشمل انقطاع التيار الكهربائي بمركز أسنا المناطق التالية:  "المنشية، وعزبة صقر، ومنطقة الجوايدة، ومنطقة جسر السيالة".

 

جدير بالذكر أن شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وتمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ١٩ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع أحمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة وذلك بجانب تفريغ الحاويات  بالمدينة.

وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة. 
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.

وواصل المواطنون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، توافدهم على مستشفى طيبة التخصصي إسنا سابقاً، وذلك لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى طيبة التخصصي إسنا سابقًا، على تطعيم نحو 450 مواطناً منذ أنطلاق فعاليات التطعيم من يوم الخميس الماضي وحتى الآن؛ مشيراً إلى استقبال المواطنين يومياً من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا.

ويجري تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات بمراكز المحافظة، وهم مستشفي طيبة التخصصي والتي تخدم مركز ومدينة إسنا، ومستشفي حورس التخصصي وتخدم أهالي مركز ومدينة أرمنت، مستشفى العديسات وذلك لخدمة منطقة الطود، إضافة إلى مركز طبي القرنة لخدمة أهالي منطقة القرنة بمحافظة الأقصر.

غرفة عمليات محافظة الأقصر جنوب الأقصر اعمال الصيانة إسنا

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية