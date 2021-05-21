القبض على سيدة نصبت على 23 مواطنا في سوهاج

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط نصابة استولت على أموال أهالي الصعيد بدعوى توظيفها في مجال الملابس الجاهزة بمحافظة سوهاج، بدعوى الحصول على أرباح، ولكنها لم تدفع لهم أرباح ولم تسدد أصل المبلغ، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج) وعدد (22) آخرين، بقيام (إحدى السيدات) بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (صاحبة محل لتجارة الملابس الجاهزة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج) بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز.

وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.