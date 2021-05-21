الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سيدة نصبت على 23 مواطنا في سوهاج

حبس
حبس

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط نصابة استولت على أموال أهالي الصعيد بدعوى توظيفها في مجال الملابس الجاهزة بمحافظة سوهاج، بدعوى الحصول على أرباح، ولكنها لم تدفع لهم أرباح ولم تسدد أصل المبلغ، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج) وعدد (22) آخرين، بقيام (إحدى السيدات) بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (صاحبة محل لتجارة الملابس الجاهزة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج) بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز.

وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة محافظة سوهاج مباحث الأموال العامة استيلاء على أموال الملابس الجاهزة أجهزة وزارة الداخلية مباحث الاموال العام الاحتيال على المواطنين لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهود أجهزة وزارة الداخلية الرشوة والاختلاس

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

وفاة الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار على غزة

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة