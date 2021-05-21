التنظيم والإدارة: إعادة تعيين 12 ألف موظف خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من دراسة إعادة تعيين 12.6 ألف موظف من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2021.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه الدستور، إلى تركز العدد الأكبر من الموظفين المعاد تعيينهم من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة بعدد 607 موظفين، يليها جامعة القاهرة بعدد 524 موظف، ثم وزارة الأوقاف بعدد 471 موظف.

وأوضح التنظيم والإدارة، أن إعادة التعيين أو التسوية بعد الحصول على مؤهل أعلى خلال الخدمة، وما يترتب عليه تغيير الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي، تكون وفقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية التي تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 2 نوفمبر 2016.

وأكد أن التسوية أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السلطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن، كما أن الجهاز أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.