سقوط أخطر عصابة لتقليد العملات الوطنية والأجنبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تقليد العملات المالي يقوده مسجلين خطر في القاهرة والقليوبية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بين المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئولي أحد البنوك) بتقدم أحد عملاء البنك لإيداع مبلغ مالي ومن بينها مبلغ يشتبه بكونه مقلد.

بانتقال ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير لمقر البنك الكائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة تبين تقدم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لمسئولي البنك لإيداع مبلغ مالي بحسابه طرف البنك، وتبين أن جزء من المبلغ المالي مقلد، وبالفحص الفني للعملات المضبوطة تبين أنها مقلدة بإتقان باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبالتنسيق مع إدارة البنك أمكن ضبط المذكور حال تواجده بفرع البنك، وبمواجهته أقر بتقدمه بالعملات المقلدة للبنك لإيداعها في حسابه لدى البنك وإنه لا يعلم بكونها مقلدة ،كما أضاف بتحصله على تلك العملات المقلدة من (أحد الأشخاص) والذى ادعى عمله فى استيراد بضائع من إحدى الدول، وأن تلك التجارة مربحة وتقاضى منه مبلغ مالي لاستثماره معه، ثم ادعى أن تجارته لم تربح وقام برد ذلك المبلغ له وكان من بينه العملات المقلدة المضبوطة.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم (6 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) إذ اتفق المذكورين على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تقليد وترويج العملات (الوطنية – الأجنبية)، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي (القاهرة – القليوبية) وتحقيق استفادة مادية وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم ولجأوا إلى استخدام أسلوب احتيالي مبتكر، حيث زعم أحدهم أنه يعمل في مجال استيراد البضائع من إحدى الدول وتلقيه مبالغ مالية من ضحاياه لاستثمارها في تلك التجارة نظير أرباح شهرية كبيرة، وعقب تلقيه المبالغ المالية الصحيحة يدعى أن تجارته لم تربح ويقوم برد مستحقات ضحاياه ومن بينها عملات وطنية مقلدة وكان من بينهم "عميل البنك محل البلاغ" بينما يتولى باقي المتهمين استقطاب الضحايا له وترويج العملات المقلدة على راغبي شرائها ويقوم اثنين من المتهمين بتقليد العملات وبيعها لأحدهم نظير مبلغ مالي صحيح والذى يتولى ترويجها بالأسلوب المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (القاهرة – القليوبية) تم استهداف محال إقامة المتهمين وأماكن ترددهم وأمكن ضبطهم جميعهم، وعثر بحوزتهم على (كمية كبيرة من العملات الوطنية والأجنبية المقلدة - هاتف محمول خاص بأحد المتهمين بفحصة فنياً تبين احتوائه على محادثات على تطبيق "الوتسآب" فيما بينه وبين بعض ضحاياه- مجموعة من أدوات ومعدات تقليد العملات – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي)، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية على النحو المشار اليه ، كما أمكن الاستدلال على أحد الضحايا وباستدعائه قرر قيامه بإعطاء أحد المتهمين مبلغ مالي لاستثماره، إلا أنه أدعى أن تجارته لم تربح وقام برد المبلغ له وتبين له أن مـــن بينه كمية من العملات المالية المقلدة وقام بتقديمها، وبفحصهم تبين أنهم مقلدين باستخدام ذات الأدوات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.