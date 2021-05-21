الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

علاء الزهيرى: نستهدف تغطية جميع المخاطر التأمينة فى مصر

الاتحاد المصرى للتامين
الاتحاد المصرى للتامين

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الخاصة بمجمعة التأمين على السفر للخارج في إطار بدء تفعيل المجمعة.

 

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهدف من المجمعة هو العمل علي التأمين علي السفر للخارج في إطار توسع النشاط التأميني لهذا النوع من التغطية التأمينية. 

 

 وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد يكمل برنامجه الخاص بتنمية القطاع التأميني في مصر.

 

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد يستهدف زيادة نسبة قطاع التأمين من الناتج القومي مشيرا الي أن الاتحاد ينفذ خطة خاصة بزيادة الوعي التأميني والعمل علي تغطية عدد كبير من المخاطر التأمينية.

 

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد عقد العديد من البروتوكولات الخاصة بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات والهيئات في إطار العمل علي تنمية قطاع التأمين في مصر منا يساهم في دعم الاستثمار في قطاع التأمين وجذب استثمارات سواء محلية أو أجنبية في هذا القطاع.

 

وانعقدت الجمعية الأولى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج اليوم 20/5/2021 بمقر الاتحاد المصرى للتأمين وناقشت الخطوات التنفيذية لتفعيل المجمعة كما تم أنتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة والمكونة من 7أعضاء من أجمالى 15 مرشح، وقد أسفرت الانتخاب عن فوز كلا من:

1-أ/ محمد مصطفى عبد الرسول
2-أ/ خالد عبد الصادق
3-أ/ حسام علما
4-أ/ عادل فاطورى
5-أ/ حسين عطا الله
6-أ/ احمد مرسى
7- أ/ حسام عبد العزيز

كما أختارت الجمعية العمومية للمجمعة بالاجماع  محمد زهران رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين والمستشار الفني لشركة ( (AIG ايجيبت مديرا تنفيذاً للمجمعة وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وان أصدرت قرار انشاء المجمعة رقم 698 بتاريخ 5/5/2021

الاتحاد الاستثمار جذب استثمارات الناتج القومي التأمين الاتحاد المصري الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين علا

الأكثر قراءة

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار على غزة