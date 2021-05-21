علاء الزهيرى: نستهدف تغطية جميع المخاطر التأمينة فى مصر

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الخاصة بمجمعة التأمين على السفر للخارج في إطار بدء تفعيل المجمعة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهدف من المجمعة هو العمل علي التأمين علي السفر للخارج في إطار توسع النشاط التأميني لهذا النوع من التغطية التأمينية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد يكمل برنامجه الخاص بتنمية القطاع التأميني في مصر.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد يستهدف زيادة نسبة قطاع التأمين من الناتج القومي مشيرا الي أن الاتحاد ينفذ خطة خاصة بزيادة الوعي التأميني والعمل علي تغطية عدد كبير من المخاطر التأمينية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد عقد العديد من البروتوكولات الخاصة بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات والهيئات في إطار العمل علي تنمية قطاع التأمين في مصر منا يساهم في دعم الاستثمار في قطاع التأمين وجذب استثمارات سواء محلية أو أجنبية في هذا القطاع.

وانعقدت الجمعية الأولى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج اليوم 20/5/2021 بمقر الاتحاد المصرى للتأمين وناقشت الخطوات التنفيذية لتفعيل المجمعة كما تم أنتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة والمكونة من 7أعضاء من أجمالى 15 مرشح، وقد أسفرت الانتخاب عن فوز كلا من:



1-أ/ محمد مصطفى عبد الرسول

2-أ/ خالد عبد الصادق

3-أ/ حسام علما

4-أ/ عادل فاطورى

5-أ/ حسين عطا الله

6-أ/ احمد مرسى

7- أ/ حسام عبد العزيز



كما أختارت الجمعية العمومية للمجمعة بالاجماع محمد زهران رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين والمستشار الفني لشركة ( (AIG ايجيبت مديرا تنفيذاً للمجمعة وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وان أصدرت قرار انشاء المجمعة رقم 698 بتاريخ 5/5/2021