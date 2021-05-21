ضبط شحنة من السجائر المستوردة بقيمة 11 مليون جنيه بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات على الأنشطة التجارية المختلفة بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، أسفرت عن ضبط كنتنر مملوء بالسجائر المستوردة وارد من الجيزة قام صاحبها بتجميعا لبيعها لأحد التجار بأبو المطامير، وهذه الكمية بدون أى فواتير ولا إفراج جمركي.

والمضبوطات عبارة عن كمية من السجاير مستوردة ٩٥٠ كرتونة منها ٩٠٠ كرتونة سجائر باجمالى ٤٥٠٠٠٠ علبة، بالإضافة إلى ٥٠ كرتونة تبغ والكرتونة الواحدة بإجمالي ٥٠٠ علبة سجائر، و٥٠ كرتونة تبغ بإجمالي ٦٣٥٠ باكو تبغ وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 11 مليون جنيه.

كما تم ضبط ٧٠٠ شكارة بوريا + ٤٨ شكارة نترات كيماوية مدعم محظور تداولها بالأسواق، بإحدى قرى جناكليس بأبو المطامير.

وتم تحرير المحاضر وتسجيلها بمركز الشرطة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من ضبط ألف حبة غلال السامة مجهولة المصدر بمحافظة، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في المواد الغذائية المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 1000 قرص حبوب قمح مجهولة المصدر، وضبط عدد 5 عبوات مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد تجار التموينين بعد إجراء عملية الجرد لاستلائه على سلع تموينية دون وجه حق.

كما تم تحرير محضر لأحد مستودعات الغاز لعدم انتظام قيد الكميات والفواتير في سجل 21 بترول، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد التموينية، وتحرير 3 محاضر غلق لتجار تموينين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 10 عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة من المحلات التجارية.