حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، منذ قليل، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على حدود قطاع غزة المحاصر، مع إسرائيل، بوساطة مصر.

حماس تعلن التوصل لوقف اطلاق نار برعاية مصرية



وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة 2 فجر الجمعة 12 مايو، بتوقيت فلسطين".

وأشار المستشار الإعلامي لهنية إلى أن المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت به إسرائيل.



نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة



ونجحت الجهود المصرية في وقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، بوساطتها في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس، في قطاع غزة، اليوم الخميس، اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين"، الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.



وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.



إسرائيل توافق على المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع غزة

وأعلنت إسرائيل، رسميا، أن ‏المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافق على وقف إطلاق النار مع غزة.

وتابعت: "وافق المجلس بالاجماع المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط، حيث سيدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة التي يتم تحديدها".

وانتهى اجتماع المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، الذي استمر لنحو 3 ساعات، بالموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

مصر بذلت جهودًا ضخمة لإحلال الهدوء في غزة

وبذلت مصر جهودا ضخمة، خلال الأسبوعين الماضيين، لإتمام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإنهاء التصعيد على حدود قطاع غزة المحاصر.

وأجرت مصر، في الأيام القليلة الماضية، اتصالات مكثفة، شاركها فيها تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة، مع مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وقيادات حركة حماس الفلسطينية، بشأن وقف إطلاق النار.

وكذلك جرت محادثات بين مسئولين أمريكيين ونظائرهم في مصر، بالإضافة إلى التواصل مع الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، أبرزها المباحثات الهاتفية بين سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في إطار سعي الإدارة الأمريكية للتعاون مع القاهرة في جهودها لوقف التصعيد ضد غزة.