«رجال الأعمال»: إعادة اعمار غزة تؤكد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر

أكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر استطاعت استعادة دورها في المنطقة العربية بشكل قوي خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للدول التي تحتاج بالفعل إلى مساعدة وهذا دليل على دورها الريادي بالمنطقة.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات له، أن مبادرة إعمار غزة تأكد على أن القضية الفلسطينية في قلب مصر، مؤكدًا على استعداد رجال الأعمال المصريين المشاركة في المبادرة بالتعاون مع الحكومة، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للشركات المصرية لإعمار غزة دليل على الثقة الكبيرة للرئيس في الشركات المصرية.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية رجال الاعمال المصريين، أن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 11 وزيراً إلى ليبيا تمثل فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، فضلاً عن الدخول في مشروعات إعادة الإعمار بمختلف أنواعها، كما تفتح الباب أمام مجتمع الأعمال كأحد الآليات الهامة للدولة المصرية في تعزيز دورها في العمق الاستراتيجي العربي والإفريقي.



وأشار إلي ان جمعية رجال الأعمال تربطها علاقات تعاون واتفاقيات شراكة مع نظيرتها في عدد كبير من الدول العربية، حيث تأمل الجمعية من خلال هذه الشراكات بأن يستفيد منها القطاع الخاص من خلال ترجمتها إلي فرص استثمارية ومشروعات مشتركة تسهم في أحداث طفرة في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

الجدير بالذكر أن محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الجمعية، حريصة دائما لدفع خطط الدولة للتنمية ومساندة توجهاتها لتعزيز تواجدها ومسؤولياتها داخل وخارج مصر، وأن يظل القطاع الخاص يدا بيد خلف القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مستهدفاتها بالصورة التي تليق بمصر واقتصادها.

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت في الفترة الماضية بفضل المشروعات القومية والكبرى التحرك بشكل قوي وأسرع من المتوقع من خلال إصلاح اقتصادي سريع أسهم في دوران عجلة النمو والإنتاج وتجاوز الاقتصاد فترة صعبة بتوفير فرص عمل لاستيعاب العمالة سواء أعداد الخريجين لسوق العمل أو العمالة العائدة من الدول التي تضررت اقتصاديا وسياسيا.