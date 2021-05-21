لـ«المقيمين بالكويت».. الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة سفر الأطفال للعودة للوطن

ترصد «الدستور» كل ما يخص الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة سفر الأطفال للعودة لأرض الوطن، للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وجاءت الإجراءات كالآتي:

المستندات اللازمة لاستخراج وثيقة السفر:

أصل جواز سفر الأب (الساري) وصورته . أصل جواز سفر الأم (الساري) وصورته. أصل عقد الزواج وصورته. شهادة ميلاد الطفل المصرية أو الكويتية بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. إذا كان للطفل جواز سفر سابق: بدل تالف: يرفق بطلب الإصدار أصل الجواز وصورته. بدل فاقد: يرفق بطلب الإصدار صورة الجواز، وبلاغ فقدان من مباحث شئون الإقامة، وإعلان بإحدى الصحف وصورته. عدد (2) صورة شخصية للطفل 4×6 خلفية بيضاء. استيفاء طلب إصدار وثيقة سفر للأطفال. في حالة سفر الطفل برفقة أحد الوالدين يتعين حضور الطرف الآخر للتوقيع بالموافقة، وفي حالة السفر برفقة شخص ثالث يتعين حضور الوالدين للتوقيع. لا يتم تحصيل رسوم لهذه المعاملة. يتم تسليم الوثيقة بعد يومين عمل من تاريخ التقديم. ويتم التصديق على الوثيقة بعد استلامها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شئون الإقامة التابع لها المواطن مقدم الطلب لوضع ختم إشعار مغادرة (خروجية) .

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.