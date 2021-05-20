تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 2985 كرتونة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المسئول عن مخزن للأدوية البشرية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها) بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمقلدة ، وبدون مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة على تخزين تلك الأدوية ويقوم بطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقليوبية والجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (عدد 2985 كرتونة أدوية) مقلدة ومغشوشة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعريف الجريمة الاقتصادية

يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي وعرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير.