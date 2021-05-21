الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

رئيس المجلس الصوفى الأعلى بفلسطين يزور الطائفة «اليهودية السامية» بالقدس

رئيس المجلس الصوفي
رئيس المجلس الصوفي يزور الطائفة اليهودية السامية

زار الدكتور عبدالكريم نجم رئيس المجلس الإسلامي الصوفي الأعلى بفلسطين، الطائفة اليهودية السامية وذلك لطمأنتهم جراء الأحداث الأخيرة التي تسببت في وقوع عشرات الشهداء ومئات المصابين في القدس وقطاع غزة، بسب الأحداث  والاشتباكات الأخيرة بين قوات الاحتلال الصهيوني والفصائل الفلسطينية وذلك كونهم جزء من الشعب الفلسطيني تحت سيطرة  الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال "نجم"، خلال الزيارة: “إن الطائفة اليهودية السامية هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني خاصة أنهم ينتمون للقبائل العربية الموجودة في فلسطين منذ عام ٤٨، وهناك علاقات متبادلة معهم منذ وقت كبير  وهم يتضررون من الاحتلال الصهيوني مثلنا تماماَ لذلك نحن لا نعتبرهم غرباء عنا بل أنهم أخوة لنا يعانون من مرارة الاحتلال الصهيوني، ولذلك وجب التكاتف سوياً حتى يتم الخلاص من هذا الوباء الصهيوني الذي أصبح كالسرطان في أرض فلسطين”.

 

وكشف "نجم" كواليس اللقاء الذي عقد مع قيادات "الطائفة اليهودية السامية"، حيث كشف أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود لمقاومة الاحتلال الصهيوني بكل السبل والآليات حتى تحرر أرض فلسطين من قبضة الاحتلال الصهيوني الذي يعامل الفلسطينيين على أنهم آسري حرب ويقضي على النسل والحرث ويدمر البنية التحتية للمدن الفلسطينية أملاً في تهجير الأسر والعائلات الفلسطينية من أماكنها وتسكين  المستوطنين بدلاً منهم.

 

الجدير بالذكر أن الطرق الصوفية تنتشر في فلسطين بصورة كبيرة، حيث تلعب دور هام في نشر الفكر الإسلامى الوسطى بين الشعب الفلسطيني وكذلك مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة وبسالة، من خلال منهجها المتوافق مع الكتاب والسنة والرافض للاستثمار والاحتلال، خاصة أن غالبية أقطاب التصوف كانوا من المجاهدين والمحاربين المقاومين للاستعمار مثل السيد عمر المختار في ليبيا والأمير عبدالقادر الجزائري  في الجزائر وأبومدين الغوث في الجزائر وسيدي المختار بودشيش في المغرب، والشيخ محمد فاضل ماء العينين القلقمي، وغيرهم من المجاهدين الكبار الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلادهم. 

 

ومن أهم الطرق الصوفية التي انتشرت في فلسطين منذ قديم الأذل "الطريقة العلية القادرية الكسنزانية والطريقة الاحمدية الجريرية، والطريقة الرفاعية، والطريقة التيجانية، والطريقة النقشبندية والطريقة السعدية الجيباوية، والطريقة الشاذلية الغمارية والطريقة العلوية، والطريقة الشاذلية العلاوية
والطريقة التيجانية والطريقة الأحمدية البدويةوالطريقة القادرية".

كونهم فلسطينيين رئيس المجلس الصوفي يزور الطائفة اليهودية السامية القدس

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