وكالة الصحة الكندية تسمح بتخزين لقاح فايزر في الثلاجات لمدة شهر

وافقت وكالة الصحة العامة الكندية، اليوم الخميس، على تخزين لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19 في حرارة الثلاجة لمدة شهر؛ مما يساعد العديد من الدول على الحصول عليه وتوزيعه.



وأوضحت الوكالة أنه من الممكن تخزين اللقاح 31 يوما بعد أن كانت المدة لا تتجاوز 5 أيام في حرارة الثلاجة.



جاء قرار السلطات الصحية بعد أن أوصت وكالة الأدوية الأوروبية مطلع الأسبوع بمزيد من المرونة في ظروف تخزين اللقاح، مشيرة إلى أن من شأنه التأثير في حملة طرح اللقاحات في دول الاتحاد الأوروبي.



ومن الممكن حسب الوكالة الأوروبية، تخزين قوارير اللقاح المذابة في درجة حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية مدة شهر كامل.



وقال متحدث باسم وكالة الصحة العامة في كندا، إن الوكالة ما زالت بصدد مراجعة احتمال السماح بذلك في حال طلبته شركة فايزر في كندا.



يذكر أنه يتم تخزين لقاح فايزر ونقله في درجات حرارة تتراوح من 60 إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما أعاق العديد من الدول عن طلب اللقاح الأكثر فاعلية حول العالم بسبب احتياجه لكميات كبيرة من المجمدات.

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، تمديد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة لمدة شهر إضافي وسط إجراءات تهدف لكبح وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة عبر تويتر، أن قيود السفر غير الضرورية بين البلدين ستظل سارية حتى 21 يونيو 2021 على الأقل، وأوضح بلير أن كندا "ستستمر في بناء قراراتها على أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة للحفاظ على سلامة الكنديين من كوفيد-19".



وتم إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة أمام السفر التقديري لأكثر من عام وتم الآن تمديد القيود 14 مرة في المجموع.



يأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد فقط من موعد انتهاء أحدث تمديد لإغلاق الحدود في 21 مايو.



يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 29 ألفا و293 حالة، إضافة إلى تسجيل 655 حالة وفاة.