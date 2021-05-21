الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر بكم أجمل».. مبادرة لتوفير فرص عمل لذوى القدرات الخاصة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنة 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، أخذت وزارة القوى العاملة على عاتقها بذل المزيد من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة، حيث قامت بإطلاق  مبادرة "مصر بكم أجمل".

 

وتهدف مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.
 

وقامت الوزارة، في المرحلة الأولى من المبادرة، بإطلاق 17 برنامجا في 6 محافظات هي الشرقية والدقهلية وبني سويف والإسكندرية، وأسيوط، وأسوان، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، فيما تستهدف المرحلة الثانية باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

 

وتوعي المبادرة، الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

 

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعاً بأن نلتقي  من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.

 

وأشار الوزير إلى أن التدريب مجاني ولا يتحمل المتدرب أية نفقات، ويحصل في نهاية التدريب على شهادة اجتياز التدريب بخاتم الوزارة، ويتم توفير وجبتين بريك وغذاء للمتدرب، فضلا عن بدل انتقال يومي للمتدرب يحصل عليهم في آخر يوم البرنامج، وفي حالة الغياب يوم واحد لا يحصل المتدرب على بدل الانتقال كله.

 

وبدأت وزارة القوى العاملة، المرحلة الثانية من المبادرة في محافظتي الإسماعيلية، ودمياط، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق المبادرة في باقي محافظات الجمهورية تباعا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوى القدرات الخاصة القوى العاملة مصر بكم أجمل صندوق التمويل والتدريب والتأهيل

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية