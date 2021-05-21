«مصر بكم أجمل».. مبادرة لتوفير فرص عمل لذوى القدرات الخاصة

بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنة 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، أخذت وزارة القوى العاملة على عاتقها بذل المزيد من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة، حيث قامت بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل".

وتهدف مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.



وقامت الوزارة، في المرحلة الأولى من المبادرة، بإطلاق 17 برنامجا في 6 محافظات هي الشرقية والدقهلية وبني سويف والإسكندرية، وأسيوط، وأسوان، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، فيما تستهدف المرحلة الثانية باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وتوعي المبادرة، الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعاً بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.

وأشار الوزير إلى أن التدريب مجاني ولا يتحمل المتدرب أية نفقات، ويحصل في نهاية التدريب على شهادة اجتياز التدريب بخاتم الوزارة، ويتم توفير وجبتين بريك وغذاء للمتدرب، فضلا عن بدل انتقال يومي للمتدرب يحصل عليهم في آخر يوم البرنامج، وفي حالة الغياب يوم واحد لا يحصل المتدرب على بدل الانتقال كله.

وبدأت وزارة القوى العاملة، المرحلة الثانية من المبادرة في محافظتي الإسماعيلية، ودمياط، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق المبادرة في باقي محافظات الجمهورية تباعا.