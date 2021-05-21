للباحثين عن عمل.. كل ما يخص منصة «بداية ديجيتال» لخدمات التوظيف الإلكترونى

تعد منصة "بداية ديجيتال" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لدعم التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول مبسطة للشباب.

وترصد "الدستور" كافة المعلومات وآليات وخطوات التسجيل على منصة "بداية ديجيتال" للالتحاق ببرامج التدريب المهني والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكتروني وهي كالتالي:



ماهي منصة "بداية ديجيتال" ؟

تأتي مبادرة "بداية ديجيتال" في إطار التعاون بين وزارة الهجرة و شئون المصريين بالخارج مع برنامج الأغذية العالمي؛ للمشاركة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية و مبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج، والمساهمة فى توفير البدائل الإيجابية للحد من التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والتى من أهمها الاستغناء عن العاملين فى بعض القطاعات.

ومع الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تم الإعداد لبرنامج التأهل للعمل بالوظائف الإلكترونية، من خلال منصة التعلم الإلكتروني لتعلم المهارات الأساسية والمهنية، وفقا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل، بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs)، بما يعزز فرص الالتحاق بالوظائف فى هذا القطاع، وكذلك تمكين الشباب فى مجال ريادة الأعمال بهذا القطاع وعلى الأخص فى الفئة العمرية من 18 وحتى 45 سنة، حيث يوفر البرنامج 1000 فرصة تدريب فى مجال التسويق الإلكتروني وخدمة العملاء.

ويوجد جزء أساسي لمهارات العرض ومهارات التواصل ومهارات الكومبيوتر الأساسية يتبعه جزء تخصصي ينقسم فيه المتدربين إلى مجال ريادة الأعمال ومجال التأهل للالتحاق بسوق العمل بالشركات والمؤسسات المختلفة، حيث يجب إكمال البيانات التالية بشكل صحيح واخنيار التدريب المراد الالتحاق به، مع العلم أنه يوجد جزء إلزامي لجميع المتدربين المقبولين.

أهداف منصة «بداية ديجيتال»

وتعد «بداية ديجيتال» إحدى أهم مجهودات وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة «نورت بلدك» لدعم المصريين العائدين من الخارج والمساهمة في توفير البدائل الإيجابية لهم داخل وطنهم للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا، وإعداد شباب قادر على الالتحاق بسوق العمل المحلي أو الخارجي بطريقة شرعية.

كذلك تسعى المبادرة لتوفير خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية، بالأخص الفئة العمرية من 18 وحتى 45 سنة، ويتم ذلك عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19»، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.

التسجيل فى المبادرة

وأشارت الوزراة، إلى أن كل من يرغب في التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهني، يمكنه الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات:



https://aastmtic.aast.edu/MinistryOfImmigrationForm/FirstPage