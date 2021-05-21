450 شركة عالمية ومحلية تشارك في معرض «ايجي هيلث» الدولي سبتمبر المقبل

يشارك ممثلو أكثر من 450 شركة عالمية ومحلية في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة " ايجي هيلث"، الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصحي في مصر.

وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة سباين ميديكال المنظمة للمعرض، خلال الاجتماع التحضيري للإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة من معرض "إيجي هيلث"، إن المعرض في نسخته الجديدة يضم كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويعد محفلا سنويا هاما لاستضافة واستعراض أهم وأحدث ما توصلت اليها التكنولوجيا العالمية في المجال العلمي والطبي، مضيفا أن وجود مثل هذا التجمع الحيوي سنويا يسمح بتلبية كافة احتياجات السوق المحلية من الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة والحديثة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للملف الصحي في مصر علي مستويات تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمعامل وغيرها.

- تعاقدات تجارية كبيرة متوقعة بين العارضين والمشترين

من جهته أكد زكريا كامل مدير عام الشركة المنظمة أنه من المرتقب نجاح المعرض في ابرام تعاقدات تجارية كبيرة بين العارضين والمشترين والزائرين على مدار الأيام الثلاثة لمعرض ومؤتمر ايجي هيلث هذا العام، مضيفا أن الفائدة لن تتوقف فقط عند توقيع الصفقات والتعاقدات التجارية والتصديرية، بل ان بعض الشركات العالمية المشاركة في المعرض ( خاصة الفرنسية والكندية والسعودية) تدرس حاليا ضخ استثمارات لاقامة مصانع بمصر في مجال الاجهزة والمستلزمات الطبية في السوق المصرية، والتي تعد من أهم الاسواق الطبية في منطقة الشرق الاوسط.

- مدينة الدواء المصرية دافع قوي للاستثمار الأجنبي

وأكد "كامل" أن انشاء مدينة الدواء التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ستكون دافعا قويا للشركات العالمية لضخ رؤوس أموال والاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل وجود عوامل مهمة تضمن جذب استثمارات اجنبية ومن بينها الأيدي العاملة والكوادر الماهرة ذات التكلفة المنخفضة، بالاضافة الي البنية التحتية الهائلة، ووجود الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، فضلا عن أهمية السوق المصري كسوق كبير ومستهلك للادوية والمستلزمات الطبية، حيث يصل تعداده السكاني نحو 100 مليون نسمة.

- المعرض يقام على مساحة 20 ألف متر مربع

واوضح وسام حسين المدير التنفيذي للمعرض أن " ايجي هيلث" سيقام هذا العام علي مساحة 20 الف متر مربع ، ويلتزم المنظمون فرض كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا ، للحفاظ على صحة وسلامة العارضين والزائرين خلال ايام المعرض.

واستطرد أنه سيضم في دورته العام الحالي 5 تخصصات وقطاعات أساسية هي الأورام، جراحة المخ والأعصاب، الأسنان، المعامل ، والصيدلة، وسيساهم في تبادل الخبرات العملية ونشر الابتكارات الجديدة ونقل المعرفة في المجالات الطبية، وكذلك التصنيعية من خلال عرض أحدث الاجهزة التي تتمتع بالتكنولوجيا العالية. بالاضافة الي تنظيم نحو 28 ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية بما يضمن اتاحة مادة علمية وعملية ممتازة لكافة الاطراف.

- حجم سوق المستلزمات الطبية يتجاوز 7 مليارات جنيه

وقال الدكتور ماهر بيومي مدير عام أحد شركات المستلزمات الطبية، إن السوق المصري كبير ومشجع جدا لجذب الاستثمارات الجديدة في مجال المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن إجمالي حجم سوق المستلزمات الطبية يتجاوز 7 مليارات جنيه خلال المرحلة الراهنة.

واوضح أهمية توطين ونقل تكنولوجيا صناعة المستلزمات الطبية الي السوق المصرية، عبر الدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب، و ضرورة تقديم تسهيلات استثمارية وحوافز من الحكومة لتنشيط هذه الصناعة.

ومن جهته أكد الدكتور محمد حافظ، أستاذ طب جراحة الاعصاب بكلية الطب قصر العيني، أن السياحة العلاجية شهدت نمو نسبي خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن السوق المصرى يستوعب تلك الزيادة، مضيفا أن المعرض يناقش في دورته الثالثة عدد من الملفات أبرزها سوق الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

- القصر العيني يعرض بعض الدراسات لتأثير أزمة كورونا على التبرع بالدم

فيما قالت الدكتورة نيرمين الدسوقي، أستاذ الباثولوجية الإكلينيكية بكلية طب القصر العيني ورئيس بنك دم القصر العيني ا، نه سيتم المشاركة في مؤتمر ايجي هيلث، لعرض نتيجة بعض الدراسات الخاصة بتأثير أزمة كورونا على حملات التبرع بالدم والتي تراجعت بنحو ٥٠%.

واضافت خلال الاجتماع التحضيري للاعلان عن الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة ايجي هيلث، ان المؤتمرات الطبية مهمة للغاية خلال المرحلة الراهنة لتبادل الاراء والابحاث بما يضمن تحقيق نتائج تفيد صحة وسلامة المواطنين؛ والاطلاع علي احدث التكنولوجيا.