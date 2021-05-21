«حياة كريمة» توقع الكشف الطبى على 1657 مريضًا بقرية شما بالمنوفية

نظمت مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، بقيادة المهندس محمد ربيع المنسق العام للمبادرة، قافلة طبية لخدمة أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون، بالتعاون مع مدرية الصحة.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن".

ووقعت القافلة، خلال اليومين، الكشف الطبي المجاني على ١٦٥٧ مريضًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩٦ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ٢٠ حالة، وعمل الآشعة لعدد ٢١ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٢٠ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية.

كما تم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة، ويعد ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية شما التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، والتي أستمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وكان قد شدد محافظ المنوفية على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة مراكز ومدن محافظة المنوفية.