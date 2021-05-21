«رجال الأعمال» تواصل حصر القرى الأكثر فقرًا في القليوبية

أكدت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنها تواصل العمل مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس لحصر القرى بمحافظة القليوبية ضمن مشروع تطوير 1500 قرية من قرى الريف المصري و الاكثر فقرًا.

وأضافت اللجنة، انه سيتم العمل على تطوير مشروعات الصرف الصحي والري الموجودة بقرى القليوبية الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى العمل على تحديد المشاكل التي تواجه الأرض الزراعية و وضع آليات للعمل علي حلها لمساعدة المزارعين.



وتابعت اللجنة انها عقدت اكثر من اجتماع مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس سواء في مقر الكلية أو عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لظروف جائحة كورونا، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى وضع خطط للنهوض بقطاع الزراعة والري و الصرف الصحي.

وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على ان تم اختيار محافظة القليوبية على أن تكون النموذج المختار لمبادرة الكلية والجمعية بالمشاركة في برنامج 1500 قرية، علما بأن محافظة القليوبية تمثل 33 قرية في هذه الخطة وسوف تشمل المبادرة المقدمة المشاركة في تحسين الدخل و التمكين الاقتصادي في مجال الزراعة و التصنيع الزراعي و كافة الانشطة المرتبطة به.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضاً على أن تتضمن البنود الأساسية للمبادرة تنفيذ دراسة المنتجات الزراعية بكافة انواعها التي تقوم بها او تتخصص فيها ال 33 قرية بمحافظة القليوبية وتحليل سلاسل القيمة الممكن تنفيذها بناءاً عليها وتحديد فرص المشاريع الصغيرة التي يمكن تنفيذها وعرضها على أهالي هذه القرى مع جمع كافة البيانات اللازمة حول الحالة الاجتماعية لهم.



ومن جانبه اقترحت جوزيت لطف الله عضو لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة انشاء مرصد لمتابعة قضايا الاقتصاد الزراعي لضمان وصول كافة التحديات التي تواجه القطاع الي متخذي القرار.

كما اقترحت لطف الله على كلية الزراعة بجامعة عين شمس ومراكز البحوث المختلفة، ضرورة إيجاد آلية لعرض الأبحاث الجاري تنفيذها بالكلية على أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين، بحيث يمكن الاستفادة منها في أفكار يمكن تطبيقها بدلاً من الاستعانة بخبراء من الخارج.