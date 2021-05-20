الناقدة علا الشافعي: سمير غانم صاحب مدرسة متفردة في الكوميديا

نعت الناقدة علا الشافعي، الفنان الكبير سمير غانم، الذى توفي مساء اليوم الحميس، عن عمر ناهز 84 عاما إثر تدهور حالته الصحية بعد معاناته من خلل في وظائف الكلى، وتم نقله على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وقالت الناقدة الفنية علا الشافعي - في تصريحات صحفية - إن رحيل النجم سمير غانم يمثل انفراطا لعقد كبار "الكوميدينات" في عالم الفن، ممن تميزوا عبر تاريخهم بأدائهم التمثيلي البارع، حيث كان النجم القدير الراحل سمير غانم أحد أهم هؤلاء الكبار في عالم الكوميديا ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي.



وأشارت إلى أن سمير غانم كانت له بصمة كبيرة وواضحة على مدار تاريخه الفنى خاصة فى مجال الكوميديا منذ بداياته مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح الراحلين، وكان له قالبا ومدرسة متفردة خاصة به استطاع من خلالها أن يحقق نجاحات متتالية مع الجمهورين المصري والعربي، ليس من خلال المسرح فقط، لكن من خلال تقديمه لفوازير رمضان وشخصية "فطوطة" التى تعتبر أحد أبرز أيقونات شهر رمضان الكريم على مدار سنوات والتى عاشت وستظل خالدة، وأيضا من خلال الدراما والسينما.



وأضافت أن النجم الراحل سمير غانم كان أحد النجوم الذين قدموا العديد من كبار الفنانين لعالم الكوميديا، واكتشف العديد من المواهب وقدمها للجمهور من خلال أعماله المسرحية التي كان يقدمها بشكل منتظم، لافتة إلى أن الفنان الراحل سمير غانم كان أحد النجوم القلائل الذين يمنحون مساحات للممثلين الذين يشاركونهم العمل للظهور بشكل أكبر وإبراز موهبتهم، وساهم في تألق العديد من الفنانين.

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، متأثرًا بإصابته بفشل كلوي بعد نقله للعناية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس صناعي بعد أن داهمه فيروس كورونا منذ 3 أسابيع مع زوجته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

وولد سمير غانم في 1937 بعرب الأطاولة بأسيوط، وتخرّج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.