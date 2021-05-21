دمشق: حرمان ألمانيا السوريين من الانتخاب انتهاك سافر لاتفاقية فيينا

أدانت سوريا، بشدة، اليوم الخميس قرار الحكومة الألمانية، حرمان المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا من حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة (الإخبارية) السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية يشكل انتهاكا سافرا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وإخلالا منها بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية على هذه الدولة.

وأضاف المصدر: كما أن هذا القرار يشكل اعتداء على حقوق وحرية السوريين ومحاولة يائسة لمصادرة قرارهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم؛ ما يفضح زيف الديمقراطية التي تتشدق بها الحكومة الألمانية ويكشف دورها في الحرب على سوريا.

وتابع: إن على الحكومة الألمانية أن تدرك أنها وإن استطاعت حرمان السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ فإنها لن تستطيع أن تنزع من صدورهم مشاعر الانتماء الوطني لبلدهم، وهي بهذا الموقف الجائر أعجز عن التأثير على الأوضاع في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار فيها، وعليها أن تعلم أن القول الفصل في سورية للسوريين.

وكانت السلطات الألمانية أصدرت قرارا بمنع المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالسفارة السورية في برلين فيما نظم السوريون في ألمانيا وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة تنديداً بقرار السلطات الألمانية.

وتلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمه بقيمه 1.5 مليون دولار من حكومة الجمهورية الكورية لدعم تقديم المساعدات الغذائية للسوريين المتضررين من النزاع فى الأردن.

ووفق البرنامج الأممي انخفضت مستويات الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في الأردن و الذين يعيشون خارج المخيمات منذ عام 2019، وفي مارس 2021، كان ما يقرب من ربع عدد اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي و60 % على حافة انعدام الأمن الغذائي. وستسهم المساهمه فى تقديم المساعدة الشهرية لأكثر من نصف مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً من اللاجئين السوريين ولاجئين من جنسيات أخرى في الأردن.

يتم تقديم هذه المساعدات من خلال التحويلات النقدية عبر تكنولوجيا البلوك تشين (أو سلسلة الكتل) في مخيمات اللاجئين السوريين الثلاث، وفي صورة أموال نقدية تصرف للاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات في جميع أنحاء البلاد.

وفي لبنان، سيقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات نقدية شهرية للاجئين في لبنان، باستخدام المليون دولار أمريكي المقدمة كدفعة ثانية من مساهمة جمهورية كوريا في الفترة 2020-2021، مما يضمن تزويد الأسر التي تواجه صعوبات معيشية بالمساعدات التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها الغذائية اليومية.