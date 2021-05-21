الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين العاملين بالسعودية.. المستندات اللازمة لتجديد واستخراج أذن العمل

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة للموافقة على طلب تجديد واستخراج أذن العمل، للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

 

  • أصل أذن العمل السابق حال التجديد + صورة كامل الصفحات.
  • صورة من جواز السفر (في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، يراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة).
  • صورة الإقامة.
  • خطاب تعريف من جهة العمل.
  • أصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار (في حالة العمل بالحكومة المصرية أو القطاع العام فقط).
  • عدد (2) صورة شخصية لصاحب إذن العمل.
  • في حالة طلب إصدار إذن عمل بدل فاقد يراعى تقديم صورة من الإذن المفقود + عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية السعودية والمكتب العمالي المصري بالقنصلية+ صور كاملة لجواز السفر الحالي والسابق.

 

التعليمات:

يتم إرسال كافة المستندات المذكورة لإدارة تصاريح العمل للحصول على موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط:

  • إذا كان السن أقل من 40 عاماً.
  • إصدار تصريح العمل لأول مرة.
  • تغيير المهنة.
  • بدل الفاقد.
  • نقل الكفالة من جهة العمل المدونة بالتصريح السابق إلى جهة عمل أخرى.

 

الرسوم:

  • رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي تبلغ 330 ريال سعودي للسنة الواحدة.
  • رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل المتوسط تبلغ 275 ريال سعودي للسنة الواحدة.
  • ويضاف مبلغ 35 ريال سعودي قيمة مستند التصريح.

 

المدة الزمنية لإنهاء المعاملة:

في نفس يوم التقديم، في غير الحالات التي تستوجب الحصول موافقة مسبقة.

وكانت  قد أعلنت الهيئة العامة لـ الطيران المدني السعودي عن استعدادات المطارات السعودية لعودة السماح للسعوديين بالسفر خارج البلاد وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

 

وقال البيان الصادر عن الهيئة، إنه تقرر السماح بالرحلات بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

 

وأعلنت المملكة العربية السعودية، مؤخرا رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 17 مايو الجاري.

كما أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداء من 17 مايو الجاري، وذلك للمواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا". 

المستندات المكتب العمالي المصري تصريح العمل السعودية القنصلية المصرية بالرياض

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