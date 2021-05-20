تأجيل محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن في دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه جابر تأجيل محاكمة 8 متهمين بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن لوجود خلافات بينهم في دار السلام لجلسة 18 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم إبراهيم. س، محمد. م، أحمد. ف، سيد. ا، بطل. م، طه. ب، محمد. ك، رزق. م.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأنفس باستخدام القوة والعنف حال حملهم أسلحة بيضاء متنوعة وأدوات من شأنها إحداث الموت. أضاف أمر الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف واستخدموهما قبل المجني عليهما عادل محمد عبد الحميد، ومحمد عبد الحميد لترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما بأن تجمعوا علي هيئة عصابة من مقاتلي الشوارع المدججين بالأسلحة البيضاء المتنوعة والمحملين بالحجارة والزجاجات وعلى حين غرة اعتدوا على المجني عليهما وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف امر الإحالة أن الجريمة اقترنت بجناية القتل العمد في ذات الزمان والمكان قتلوا عمدا المجني عليه عادل محمد عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلاف بينهم فتربصوا له بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى لحقوا به انهالوا عليه بأسلحتهم البيضاء طعنا واعتلوا سطح العقار وبدأوا يرشقون الناس بالحجارة والزجاجات لمنعهم من إغاثته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بضرب المجني عليه محمد عبد الحميد عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على جرحه لخلاف بينهما فاعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وتربصوا له بمحيط مسكنه يترقبون حضوره وحينما جاء باغته المتهم الأول بالسلاح الأبيض سنجة بفخذه الأيسر بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مؤازرته فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك حال كونهم تجمهر توافق على التعدي والإيذاء.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء ثلاث مطاوي وسنجتين وسكين.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه محمد عبد الحميد، وقال إنه على إثر خلاف بين المجني عليه وجاره المتهم الأول تجمع المتهمون وبحوزتهم أسلحة بيضاء وتربصوا لهما بمحيط مسكنهما ولدي عودته بادر المتهم الأول بضربه بسلاح ابيض سنجة فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

وفي أعقاب ذلك جاء المجني عليه باغته المتهمون الثلاثة الأول وانهالوا عليه طعنا بأسلحتهم في حين تولي باقي المتهمين اقصاء الناس عن نجدته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.