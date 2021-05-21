شعبة المصدرين: التنمية وبرنامج الإصلاح سبب تحقيق مصر للنمو رغم كورونا

قال أحمد ذكي، عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن مصر حققت نموا اقتصاديا رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، لعدة أسباب أهمها التنمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مصر حققت معدل نمو يزيد عن 3.8 % لعام 2020 رغم الجائحة وانخفاض معدلات النمو في كثير من الدول وخاصة الدول العظمى.

- سوق خصب لجذب الاستثمارات الاجنبية

وأشار عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إلى أن العجز الكلي انخفض بنسبة 7.8%؜ مقارنة بالعام الذي قبله، وشهدت مصر إنشاء مشاريع قومية واستراتيجية خلال العامين الماضيين، مما أدى لأن تصبح مصر سوقا خصبا لجذب الاستثمارات الاجنبية، و تابع ساهم في ذلك وجود المقومات والنمو الاقتصادى رغم معاناة كثير من الدول.

وأوضح "ذكي" أنه دائما ما نجد فى وضع مختلف عن باقى دول العالم فى وقت التزمات، وأبسط مثال أزمة 2009 العالمية، والتى وقفت مصر فيها مع بعض الدول الصديقة لتجنب هذة الازمة ولم تتاثر مصر مثل باقى الدول، وهذة منحة الهية بحفظ مصر دائما من الكوارث.

- جهود الرئيس السيسي المستمرة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يقوم بكثير من الزيارات للدول الخارجية وتوقيع كثير من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري، كما أنه مدرك للأبعاد السياسية والاقتصادية