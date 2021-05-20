افتتاح فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي الأول بمشاركة مصرية واسعة

انطلقت فعاليات المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، الذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، ويستمر حتى 22 مايو الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة (كازان) الروسية .



حضر مراسم الافتتاح الدكتور عبد الله الباطش رئيس الوفد نائباً عن وزير الشباب والرياضة، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الانساني المصري الروسي، سكرتير أول محمد الابرق من السفارة المصرية بموسكو، والدكتور سامي عمار مسئول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة .



كما حضر الافتتاح بيتوشكوف جريجوري رئيس رابطة الجمعيات العامة "المجلس الوطني لجمعيات الشباب والأطفال في روسيا"، ايجوروف ديمتري رئيس دائرة التعامل مع القطاع غير الحكومي وتطوير الدبلوماسية العامة إدارة المساعدة الإنمائية الدولية والبرامج الإنسانية، كونستانتين كولباكوف رئيس مجلس الدبلوماسيين الشباب بوزارة الخارجية الروسية، تاتايانا سيليڤيرستوڤا نائب رئيس ادارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، فاريت مباركشيفيتش نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، تيفانيان أليكسي رئيس المكتب التمثيلي للوكالة الفيدرالية للشؤون الخارجية، بالاضافة إلى ممثل الوكالة الفيدرالية لشئون دول الكومنولث المستقلة والمواطنين المقيمين بالخارج والتعاون الإنساني الدولي، وعدد من المسئولين الحكوميين.



والقى كلمة الافتتاح الدكتور عبد الله الباطش قائلاً: " نتقدم باسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهو أمرُ ليس بغريب على الشعب الروسي؛ فهذه هى الروح المعتادة من الجانب الروسي تجاه الشعب المصري ، وهذه الروح هي ما تجعل العلاقات بين مصر وروسيا متميزة وذات خصوصية".



وأشاد "الباطش" بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي المصري الروسي في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها" ، مبينا أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فهذه العلاقات بين البلدين ازدهرت وشهدت تطوراً ملحوظاً منذ الزيارات التي قام بها الزعيمان للبلدين، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والشعبية، والتي عززت الوصول إلى اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، وقع عليه الزعيمان السيسي وبوتين، وصولاً لاتفاق الزعيمين على إعلان عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا.



وتابع الباطش: "نحن هنا اليوم في إحدى الفعاليات الشبابية لعام التبادل الإنساني (منتدى الشباب المصري الروسي الأول)، الذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وسيكون هذا المنتدى إمتداداً لها من خلال الدبلوماسية الشبابية، والذي من شأنه أن يُزيد من تنمية التعاون بين البلدين".



واوضح الباطش، التجربة المصرية في مجال تمكين الشباب والاستثمار فيهم، مؤكداً أن الاستثمار في الفرد من أهم أولويات الرئيس السيسي، وهو ما اتضح جلياً من خلال "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، مبينا دور وزارة الشباب والرياضة وبرامجها المهتمة ببناء قدرات الشباب.



من جهته، قال كونستانتين كولباكوف رئيس مجلس الدبلوماسيين الشباب بوزارة الخارجية الروسية، "يعد هذا المنتدى جسرا مهماً لتوطيد العلاقات بين مصر وروسيا ، ومحطة للتعاون الشبابي بين البلدين، مما يسهم في توافق الرؤى للدولتين".



وفي كلمتها، اوضحت تاتايانا سيليڤيرستوڤا نائب رئيس ادارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، "سعدنا باستضافة هذا الحدث الهام والذي من شأنه أن يسمح لتبادل الخبرات بين الشباب الروسي والمصري في مجالات متعددة من بينها العمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، والدبلوماسية الشبابية، ريادة الاعمال".