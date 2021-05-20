الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

استقرار الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف

فاطمة الكاشف مع زوجها
فاطمة الكاشف مع زوجها جمال عبد الناصر

كشف الفنان جمال عبدالناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف عن استقرار الحالة الصحية لزوجته، الخميس، وذلك بعد دخولها المستشفى إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، ونقص نسبة الأكسجين في الدم.


وقال عبدالناصر إن الحالة الصحية لزوجته استقرت نسبيًا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، مضيفًا أنها مازالت محجوزة داخل غرفة للعناية المركزة لحين تحسن حالتها الصحية.


ووجهت فاطمة الكاشف رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، قالت فيها: "أشكركم على محبتكم ودعواتكم واتصالكم واهتمامكم، وربنا يحفظكم بخير وصحة وسعادة يارب العالمين، أعذروني مش قادرة أرد على التليفون لكن شايفة كل الاتصالات وحاسة بمشاعركم الجميلة اللي بتقويني على التعب اللي أنا فيه".

جمال عبدالناصر فاطمة الكاشف كورونا

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