الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي يوجه بإيفاد وفدين أمنيين لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

السيسي
السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين مصريين للمناطق الفلسطينية وإسرائيل للعمل على تثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

أول رد فعل من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين".

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة



وستقوم القاهره بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

مكتب نتنياهو يؤكد على الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

السيسي وقف إطلاق النار غزة إسرائيل القاهرة

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