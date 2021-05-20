الأمم المتحدة: المجتمع الدولى يقدر مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية في ظل التصعيد الأخير.



وعبر "جوتيريش"، عن تقدير المجتمع الدولي البالغ لمبادرة الرئيس الأخيرة الخاصة بدعم عملية إعادة الإعمار في الأراضى الفلسطينية بمقدار 500 مليون دولار ومن خلال الشركات المتخصصة المصرية.