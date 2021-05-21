الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «زراعة الفيوم»: افتتاح أول زراعة تعاقدية للأصناف المستوردة من الخارج

اول زراعة تعاقدية
اول زراعة تعاقدية للأصناف المستورد

افتتح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الخميس، أول تعاقد بزراعة محصول عباد الشمس الزيتى زمام الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة الزراعية، وذلك بحضور الدكتور الحسين السني مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، وسط عدد كبير من المزارعين بناحية المظاطلي، وذلك بحضور المهندس أسامة محمد حافظ مسئول المحاصيل الزيتية، والمهندس حسني أمين.

وافتتح وكيل الوزارة موسم زراعة محصول دوار الشمس الزيتي المستورد من الخارج لدى المزارع عبد الرحمن باهي أحمد في مساحة عشرة أفدنة، وتم الشرح للمزارعين مميزات الزراعات التعاقدية كما تم شرح جميع التوصيات الفنية المحصول وكيفية الوصول لأعلى إنتاجية.


وفي إطار التعليمات المشددة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الخميس، اجتماعًا مع مديري إدارات التعاون الزراعي، وإدارة الشؤون الزراعية وإدارة المتابعة الميدانية والرقابة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات الزراعية، وذلك لمناقشة ضرورة الاهتمام بعملية توزيع الأسمدة من الجمعيات إلى المزارعين ووصول الأسمدة إلى مستحقيها ومراعاة فحص مستندات الصرف والدقة في إزالة المساحات المتعدى عليها، وذلك وفقا للتعليمات المشددة لوزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات.

وأصدر وكيل الوزارة، قرارًا بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة صرف الأسمدة، برئاسة مدير عام الخدمات الزراعية بالمديرية، ومتابعة عدم الصرف على الحيازات الوهمية أو التي تم البناء عليها، كما تمت مناقشة الإدارات التعاونية والتنسيق مع البنك الزراعي لتسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية.

وشدد وكيل الوزارة على رؤساء الجمعيات على حث المزارعين على استلام كارت الفلاح، وتم أيضا مناقشة الوارد والموزع والرصيد من الأسمدة على مستوى المحافظة والكميات المطلوبة من الجهات التي تم عقد بروتوكولات معها وتوزيعها على الجمعيات.

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وكيل زراعة الفيوم افتتاح اول زراعة تعاقدية المستوردة

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