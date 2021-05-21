«حياة كريمة» تستعرض معدلات تنفيذ مشروعاتها في المنوفية

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» أنه في إطار متابعة لما يتم إنجازه من مشروعات المبادرة بمحافظة المنوفية بمركز الشهداء، فقد نفذت جامعة المنوفية قافلة طبية بقرية دراجيل مركز الشهداء وذلك ضمن أعمال المبادرة، وقد شملت القافلة عدة تخصصات طبية هامة منها ( باطنة - اطفال - عظام - انف واذن - جلدية - رمد - طب أسرة ).

وتابعت المؤسسة في بيانها، أن بخصوص مركز أشمون، ففي قرية القناطرين، تم مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة بعزبة السلام، والذي تم تنفيذ حوالي 700م طولي للشوارع الرئيسية، وتنفيذ حوالي 100م طولي للشوارع الفرعية وجاري إستكمال باقي الأعمال، كما تم الانتهاء من إنشاء سور مدرسة خالد بن الوليد.

- رفع مساحي لخطوط الغاز في قرية سنتريس

وأضاف البيان أنه عن قرية سنتريس، فقد تم رفع مناسيب الشوارع وعمق الأبيار بالمناطق المحرومة من الصرف الصحي، وكذا عمل الرفع المساحي لخطوط الغاز بالقرية تمهيداً للبدء في التنفيذ، وبقرية شما، تم شد الشدة الخشبية لسقف الدور الثالث لمدرسة عبد السلام وهبه، وتم شد الشدة الخشبية لسقف الدور الخامس لمدرسة الشهداء.

- محطة معالجة صرف صحي في شطانوف

وأكدت المؤسسة أنه يستمر العمل بقرية شطانوف في محطة معالجة صرف صحي شطانوف قورص من خلال إستكمال العمل فى الأحواض الرئيسية، وفي بقرية دروة، فقد تسليم الارض المخصصة لإقامة المجمع التنموي الخاص بالوحدة المحلية بدروه للشركة المنفذة للمشروع، وفي قرية سمادون وميجريا، فيتم إنشاء مدارس بعزبة الستة، وبعزبة السلامية، وبعزبة صالح، بجانب جناح بمدرسة المؤسسة، وجناح آخر بمدرسة السيد خليل الثانوية.

وتستمر المؤسسة في نشاطاتها المختلفة علي مستوي الجمهورية بشكل واسع، وبتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، بمشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.