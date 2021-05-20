مكتب نتنياهو يؤكد على الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار مكتب نتنياهو، في بيان، منذ قليل، أن الموافقة على وقف النار ستكون متبادلة وغير مشروطة، وفقا لقناة العربية.

فيما أفاد مسؤول بحركة حماس الفلسطينية، لوكالة رويترز الأمريكية، أن الهدنة المتبادلة مع إسرائيل سوف يبدأ تفعيلها الثانية فجرا.

في وقت سابق، كشفت مصادر صحفية أمريكية أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد يبدأ الجمعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل إلى جانب مصر وقطر والعديد من الدول الأوروبية للضغط على المسؤولين على جانبي الحدود مع غزة لتحقيق التهدئة.

قد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في عددها الصادر، أمس الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يبدأ غدا الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة جاءت نتيجة تعاظم الضغوط من واشنطن وعواصم أخرى لإنهاء الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من غزة، التي تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين مصريين أحرزوا تقدما في مفاوضاتهم مع حماس، بينما أقر الجيش الإسرائيلي سراً بأنه يقترب من تحقيق أهدافه.