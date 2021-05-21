الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «مستثمري بدر»: الشركات المصرية مؤهلة لإعادة إعمار أي بلد بالتعاون مع الحكومة

بهاء العادلي
بهاء العادلي

ثمن المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، و رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، دور مصر في المنطقة العربية والجهود التي تقوم بها لمساعدة ومساندة  الأشقاء العرب.

 وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية في تصريح له، أن هذا الدور ظهر خلال الأيام القليلة الماضية في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقية، بالإضافة إلى فتح معبر رفح و توجه الأطباء المصريين و معهم مستلزمات طبية لمعالجة مصابي غزة، واخر شيء هو تقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح إعادة اعمار قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة.

- الشركات المصرية مؤهلة لإعادة إعمار أي بلد

و تابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن المصانع والشركات المصرية مؤهلة لإعادة إعمار أي بلد بالتعاون مع الحكومة المصرية وقدرته على الإنجاز وإقامة المشروعات خارجياً و داخلياً.

وأكد "العادلي" أن مصر تشهد طفرة كبيرة في إقامة المصانع والمشروعات القومية، لافتًا إلى أن مدينة بدر لديها خطة للعمل على زيادة حجم الاستثمارات والعمالة بالمنطقة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تدشين أكثر من 1700 مصنع في بدر ومنطقة غرب الروبيكي خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة من 8 مليار إلي 25 مليار جنيه. 

وتابع المهندس بهاء العادلي، أن زيادة أعداد المصانع سينتج عنه زيادة في حجم العمالة المصرية وخاصة للشباب حديثي التخرج، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقوم بدور عظيم بالاهتمام بالشباب أثناء دراستهم، فهو المسئول عن مشروع التعليم المزدوج وتشغيل الشباب، فضلاً عن أنه يوفر للشباب فرص كبير للتدريب على احدث الالات والمعدات في مصانع أعضاء الاتحاد اثناء الدراسة، وذلك لتخريج جيل من الشباب قادر على مواكبة أحدث التطورات في مجال التصنيع.

الاتحاد المصري لجمعيات المستثمري بهاء العادلي مستثمري بدر مصر المنطقة العربية

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