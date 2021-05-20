خلال مايو.. عروض سينمائية وتنورة وآلات شعبية بمراكز التنمية الثقافية

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال مايو الجاري أنشطة فنية وثقافية بمراكز الإبداع المتنوعة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتستمر في السابعة مساء السبت والأربعاء من كل أسبوع عروض فرقة التنورة التراثية "بقبة الغوري" بشارع الأزهر، وفي السابعة مساء الخميس 27 مايو تقدم فرقة "رضا" للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من أشهر اللوحات الشعبية الراقصة التى إشتهرت بتقديمها.

كما يستمر مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي "بشارع المعز" فى تقديم العروض الشعبية التي اشتهر المركز بتقديمها: فرقة "النيل" للآلات الشعبية (يومى الأحد 23، 30 مايو)، عروض الأراجوز وخيال الظل في السابعة مساء (الجمعة 28 مايو).

ويقدم نادي سينما الكارتون المصري في الثانية عشرة ظهر السبت 22 مايو مجموعة جديدة ومتنوعة من أفلام التحريك للأطفال والشباب بسينما الهناجر" بأرض الأوبرا".

كما تستأنف سينما الهناجرعروض الأفلام المشاركة بالدورة الثالثة والعشرين للمهرجان القومـي للسينما للمصرية، حيث تعرض فى السادسة مساء الأحد 23 مايو الأفلام الروائيـة القصيـرة : (" دي في دي"، " فنجان قهوة"، " التدريبات القصوى لتحسين الأداء"، "ليلة الميلاد"، "عجوز في العشرين " و " دور") بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلى " الكيلو 64" .

وبمركز الإبداع الفني تقدم الفنانة القديرة مديحة حمدي أمسية جديدة من أمسيات صالون "الفن والمجتمع" في السادسة مساء الخميس 27 مايو.