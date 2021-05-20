رئيس جامعة الفيوم: اعتماد قيد وتسجيل 19 درجة علمية بالكليات

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم جلسته رقم (١٦٨) برئاسة أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور أعضاء المجلس الموقر.

وصرَّح رئيس الجامعة، بأن المجلس قد وافق في اجتماعه على العديد من الموضوعات، من أهمها: اعتماد قيد وتسجيل ١٩ درجة علمية بواقع ١٥ ماجستير، و٤ دكتوراه، بالكليات المختلفة.



والموافقة على تفعيل عدد من برامج الدراسات العليا الجديدة بكلية الآداب، اعتبارًا من العام الدراسي القادم، والموافقة على شطب قيد عدد من الدارسين بالكليات المختلفة لأسباب متنوعة.



وأضاف بأنه تم التصديق على منح عدد ٢٠ دارسا مقيدا بالدراسات العليا بالجامعة مكافأة مالية مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كمنحة مالية للمساهمة في إجراء الأبحاث الخاصة بهم.

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