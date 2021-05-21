تامر حسنى يشارك فى تعبئة المساعدات المرسلة للشعب الفلسطينى

شارك الفنان تامر حسني، منذ قليل، فى إعداد قافلة مساعدات الهلال الأحمر المصري الطبية والمقرر إرسالها إلى الأشقاء فى عزة.

وتأتي مشاركة حسني للمرة الثانية، للوقوف جنبا إلى جنب مع متطوعي الهلال الأحمر المصري للمساعدة في تعبئة المساعدات والأدوية المرسلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، الإثنين، استمرار استقبال المساعدات والتبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني وإسعاف المصابين بعد فتح معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين.

وأعلنت الجمعية عن أن هناك إقبالًا على مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه تم إرسال دفعة أولى من المستلزمات الطبية إلى فرع الجمعية بشمال سيناء، واستمرار حاجة الفريق إلى مزيد من الإغاثات الطبية، مشيرة إلى أنه من يرغب فى التبرع من خلال أونلاين الموقع الإلكتروني للجمعية:

https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation، أو من خلال إرسال رسالة بكلمة غزة أو فلسطين على الرقم 9770 أو الاتصال بالرقم 15322.

وتغطي فروع الهلال الأحمر محافظات الجمهورية إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، و البحرالأحمر.

وتعمل الجمعية على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القطر المصري، كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر، إن الجمعية تبذل بالتعاون مع الوزارة جهودًا كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدة أن من بين هذه المجالات المجال الصحي عبر تقديم خدمات في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن.